Projekt EUROVEA2 napreduje Foto: J&T REAL ESTATE Foto: J&T REAL ESTATE

EUROVEA v číslach



DNES → PO ROZŠÍRENÍ

Rozloha územia: 4,6 ha → 8,5 ha

Nákupné centrum: 59 000 m² → 84 000 m²

Nábrežný park: 8 400 m² → 15 000 m²

Nábrežná promenáda: 17 200 m² → 23 200 m²

Kancelárie: 24 500 m² → 64 800 m²

Byty: 235 → 722

Počet parkovacích miest: 1 800 → 4 045

Detské ihriská: 2 → 5

Multiplexové kino: 9 kinosál → 15 kinosál



Bratislava 2. mája (OTS) - Aktuálne prebieha posudzovanie vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) a pokračuje proces smerujúci k vydaniu územného rozhodnutia. EUROVEA2 je rozdelená na jednotlivé stavby tak, aby pokračovala v plynulom prepojení s historickým centrom mesta. Výrazne rozšíri jeho identickú časť v okolí EUROVEA a tým podporí rozvoj Bratislavy ako modernej európskej metropoly na Dunaji.Územie novej výstavby je ohraničené zo severu Pribinovou ulicou, z východu Mostom Apollo, zo západu bytovým objektom existujúceho komplexu EUROVEA a z juhu nábrežnou líniou Dunaja. Hlavnú časť polyfunkčného projektu EUROVEA2 bude tvoriť spolu 6 stavieb: rozšírenie nákupného centra, podzemná garáž, bytový dom na nábreží, dve administratívne budovy a obytná veža. Druhá etapa prinesie pokračovanie výškovo primeranej mestskej zástavby, čím nadviaže na vzhľad už existujúcej zástavby, s pozvoľným zvyšovaním smerom k mostu Apollo. „,“ spresňuje detaily projektuPolyfunkčný komplex EUROVEA2 nadväzuje a dopĺňa urbanistický koncept prvej fázy. Rozvíja už založenú uličnú sieť a zohľadňuje charakter okolitej mestskej štruktúry. „,“ pokračuje. Rozpracovaný návrh podporuje Dunaj ako výrazný fenomén formujúci urbanizáciu Bratislavy, a to najmä kultiváciou nábrežia a podporením širokého spektra voľnočasových aj športových aktivít v bezprostrednej blízkosti rieky. Bratislavčania sa môžu tešiť na športové zóny, obchody, služby, pracovné príležitosti, detské ihriská a širokú ponuku reštauračných zariadení. Vyhľadávaná nábrežná promenáda sa predĺži až po Most Apollo.,“ vysvetľuje filozofiu projektu. Rozšírená EUROVEA tak spolu s plánovaným prepojením protiľahlej zóny Nové Lido peším mostom vytvorí predpoklady pre reálne naplnenie vízie Bratislavy ako „mesta na Dunaji“.Dopravné riešenie a obslužnosťEUROVEA je nielen harmonicky scelená s okolitým mestským prostredím, ale aj vhodne napojená do siete mestskej hromadnej dopravy, cyklistických trás a celomestskej dopravnej komunikačnej siete. Súčasťou návrhu EUROVEA2 je popri predĺžení bulváru Pribinova aj koncepčné riešenie verejnej dopravy, napojenie nových cyklotrás na existujúce a doplnenie siete pre pohyb chodcov. EUROVEA2 dobuduje a skvalitní cyklistické prepojenie medzinárodnej dunajskej trasy a vytvorí tzv. bike point, čím vznikne v lokalite ideálne miesto oddychu a spoločensko-relaxačných aktivít. Navrhované prepojenie električkových tratí od Šafárikovho námestia cez Pribinovu a Košickú do Ružinova, s alternatívnym odbočením v smere Zimný prístav – Vrakuňa a Mlynské Nivy, môže ešte viac prispieť k celistvosti mesta a aj k odbremeneniu súčasnej dopravnej situácie.Viac informácii na www.eurovea2.sk