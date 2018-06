Projekt In Castle oživí zámocký park, príde i Goran Bregović

Goran Bregovič, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Goran Bregovič, archívna snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Sereď 13. júna – Mesto Sereď umiestnilo tento rok na mapu hudobných festivalov nový projekt s názvom In Castle. Ide o sériu open-air koncertov známych zahraničných i slovenských hudobníkov v zámockom parku a amfiteátri.Festival odštartovalo pred niekoľkými dňami vystúpenie Kandráčovcov pod holým nebom. "Bol to príjemný zážitok, priniesol radosť vyše 3200 divákom," povedal pre TASR riaditeľ organizátorského Domu kultúry (DK) v Seredi František Čavojský. Projekt sa podľa jeho slov rodil dlhšie, chceli v ňom využiť prostredie historického objektu zámku a jeho okolia, ktoré dopĺňajú atmosféru koncertných vystúpení. DK spolupracuje na ňom s Agentúrou Kvas. "Rozhodli sme sa pre model viacerých koncertov počas leta namiesto jedného festivalového dňa, do ktorého sa vtesnajú niekoľké vystúpenia," dodal Čavojský.Do Serede príde 21. júna kapela svetovo uznávaného skladateľa a kráľa balkánskej hudby Gorana Bregovića Wedding and Funeral Band, ktorý sa vracia na Slovensko v rámci aktuálneho svetového turné pri príležitosti vydania albumu Three Letters From Sarajevo.Na druhý deň - 22. júna vystúpi v amfiteátri česká skupina Olympic. "Momentálne najpopulárnejšia popová kapela z Veľkej Británie Clean Bandit zahrá 9. augusta. Seredský koncert bude jej jediným v strednej a východnej Európe, ak nerátame maďarský festival Sziget," dodal Čavojský. Fínska legenda Apocalyptica zahrá hity z jej doterajšej kariéry 17. augusta. "Veľký okruh sa napokon uzavrie v poslednom augustovom týždni - po rokoch sa vráti kráľovná glam rocku Suzi Quatro. Na záver to bude novinka z autorskej dielne Stanislava Štepku a Radošinského naivného divadla Malý veľký muž, inšpirovaná životom M. R. Štefánika," uviedol Čavojský.Amfiteáter v Seredi má kapacitu viac ako 1600 miest, podľa riaditeľa DK v prípade väčšieho záujmu divákov postavia pódium na lúke pri kaštieli. Letné kino otvorili po rekonštrukcii v roku 2014, sedemnásť predchádzajúcich rokov bolo zatvorené. Už pri otvorení mesto deklarovalo, že má záujem okrem filmových predstavení otvoriť ho aj iným podujatiam.