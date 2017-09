Projekt na podporu slovenských potravín je podľa Matečnej úspešný

Na snímke ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas tlačovej konferencie na tému lokálni výrobcovia dodávajú potraviny do prvých predajní obchodných reťazcov 12. septembra 2017 v Bratislave. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 12. septembra (TASR) - Nielen podpora malých a stredných regionálnych producentov potravín, ale aj zvýšenie sebestačnosti v potravinách má za cieľ projekt "Chcem dodávať", ktorý spustilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ako uviedla dnes na stretnutí s novinármi v Bratislave šéfka rezortu Gabriela Matečná (nominantka SNS), projekt sa stretol s úspechom a už sú viditeľné prvé výsledky.V tejto súvislosti ocenila spoluprácu s obchodným reťazcom Kaufland, ktorý sa medzi prvými zapojil do projektu a sústredil sa najmä na regionálnych výrobcov. Šesť výrobcov už dodáva svoje výrobky na 20 prevádzkach a s viac ako 80 dodávateľmi prebiehajú v súčasnosti rokovania.Podľa Matečnej projekt má podporiť malých a stredných výrobcov potravín na Slovensku. Spolupráca s predajcami umožní malým a stredným producentom odbyt, ďalšie možnosti na rozvoj a aj zvýšenie zamestnanosti v jednotlivých regiónov. Spotrebitelia zas, ako zdôraznila, budú mať širšiu ponuku kvalitných a čerstvých domácich výrobkov priamo zo svojho regiónu. V neposlednom rade, ako uviedla, to môže pomôcť pri zvyšovaní sebestačnosti v potravinách. Podiel slovenských výrobkov na pultoch predajní, ako zdôraznila, je približne 40 %.Ambíciou obchodného reťazca podľa slov jeho predstaviteľov je to, aby sa postupne podarilo rozšíriť spoluprácu o ďalších 15-20 dodávateľov v horizonte najbližších 4 mesiacov.