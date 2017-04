Projekt organizácie Človek v ohrození vráti do škôl 720 irackých detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. apríla (TASR) – Návrat 720 detí do škôl, vybudovanie nových tried a vyškolenie učiteľov zahŕňa projekt, ktorý od mája spúšťa nezisková organizácia Človek v ohrození v severnom Iraku. Má pomôcť stovkám vysídlených detí, žijúcich v provizórnych podmienkach bez prístupu ku vzdelaniu, v návrate k normálnemu životu a predísť ich radikalizácii, náboru do ozbrojenej skupiny či detskej práci. TASR o tom informovala mediálna koordinátorka organizácie Jana Fedáková.priblížil riaditeľ Človeka v ohrození Braňo Tichý.Ako uviedla Fedáková, organizácia sa rozhodla v spolupráci s miestnym partnerom pomôcť vnútorným vysídlencom v provincii Ninive, jednej z najchudobnejších oblastí v krajine. Ľudia, vracajúci sa domov po potlačení Islamského štátu, nie sú sami schopní zabezpečiť si v regióne základné potreby pre dôstojné prežitie.Školu v ňom navštevuje len 38 percent školopovinných detí, ktorých rodičia si nemôžu dovoliť kúpiť im školské pomôcky či základné oblečenie.vysvetľuje projektová koordinátorka Človeka v ohrození pre Irak Monika Svetlíková. Upozornila, že školy sú často ďaleko, rodiny nemajú peniaze na dopravu a boja sa i o svoju bezpečnosť.Podľa Fedákovej organizácia v provincii vybuduje nové triedy a do škôl nakúpi pomôcky. Učitelia, školení slovenským expertom, dostanú tréning o vzdelávaní v krízovom kontexte a naučia sa základom psychosociálnej podpory.dodáva Svetlíková.V lete sa uskutoční v cieľových komunitách kampaň, vďaka ktorej by si rodičia mali uvedomiť dôležitosť vzdelávania detí. Človek v ohrození bude pre deti organizovať aj voľnočasové aktivity, workshopy psychosociálnej podpory či obnovovacie kurzy. V provincii bude pôsobiť aj mobilný tím sociálnych pracovníkov, poskytujúcich poradenstvo rodičom.Podľa Svetlíkovej projekt pomôže deťom vytvoriť povedomie "normálnosti", budovať si vzťahy s rovesníkmi a osvojiť si schopnosť vyrovnať sa s traumatickými zážitkami. Deti by mali lepšie odolávať radikalizácii a získať väčšiu šancu uplatniť sa na pracovnom trhu. Projekt by mal tiež napomôcť stabilizácii komunít a zmierniť tlak na ich odchod z krajiny pre chýbajúce verejné služby.Človek v ohrození realizuje projekt s finančnou podporou SlovakAid.