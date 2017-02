Projekt rekonštrukcie cesty Rohožník-Malacky dostal pozitívny impulz

Na snímke predseda BSK Pavol Frešo. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 9. februára (TASR) – Rekonštrukcia zdevastovanej cesty medzi Rohožníkom a Malackami by sa mohla začať ešte tento rok. Predpokladajú to predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorí majú oddnes k dispozícii protokol o vykonaní štátnej expertízy od Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Dokument umožňuje BSK predložiť žiadosť o eurofondy." informoval predseda BSK Pavol Frešo. Dodal, že nenávratný finančný príspevok by mal pokryť všetky náklady spojené s modernizáciou cesty. Štátna expertíza stanovila predpokladanú hodnotu zákazky vo výške 8.170.000 eur bez DPH." uviedol predseda BSK.Súčasná cesta III. triedy medzi Rohožníkom a Malackami nevyhovuje dnešnému dopravnému zaťaženiu. Zlý stav prehlbuje intenzita dopravy ťažkých nákladných vozidiel z priemyselných závodov v Rohožníku. Komunikácia na súčasnú intenzitu nákladnej dopravy nebola dimenzovaná.Projekt rekonštrukcie ráta s priamym napojením na diaľničnú sieť D2, z čoho vyplýva odľahčenie prejazdu ťažkých nákladných vozidiel cez mesto Malacky a v smere Rohožník - Pernek - Lozorno. Súčasťou rekonštrukčných prác bude úprava smerového a výškového vedenia cestnej komunikácie a šírkového usporiadania na 9,5 km, čím bude nová komunikácia kategorizovaná ako komunikácia II. triedy.