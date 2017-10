Projekt Smart City už prináša výsledky, mesto Nitra pripravuje ďalšie

Ilustračné foto Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 4. októbra (TASR) – Elektronizácia služieb, rozširovanie mestského kamerového systému, bike sharing, inteligentné lavičky a ďalšie výhody v podobe úsporného osvetlenia, polopodzemných kontajnerov či bezpečnejších priechodov pre chodcov už do Nitry priniesol projekt Smart City. Mesto ho pripravuje od polovice minulého roka a plynule pri jeho realizácie nadväzuje na aktivity a štúdie, ktoré boli zrealizované už skôr.Projekt inteligentných miest zahŕňa v rámci Slovenska riešenie viacerých problémov.vysvetlil primátor Jozef Dvonč. Podľa jeho slov je dôležité, aby sa jednotlivé aktivity projektu nerealizovali oddelene, ale boli vzájomne prepojené.uviedol Dvonč.Ako zdôraznil, radnica má v rámci projektu Smart City pripravené konkrétne aktivity aj na budúci rok. Mesto má už schválené poskytnutie nenávratných finančných príspevkov na vybudovanie piatich nových cyklotrás, ktoré nemajú slúžiť iba na turistiku, ale predovšetkým na dochádzanie ľudí do práce.K ďalším projektom patrí modernizácia mestskej autobusovej dopravy, v ktorej pribudnú nové elektrobusy.povedal Dvonč. Mesto okrem toho pracuje aj na modernizácii verejného osvetlenia, v rámci ktorej by malo dôjsť k výmene svetelných zdrojov za úspornejšie. Magistrát by však okrem toho chcel využiť aj stĺpy verejného osvetlenia, do ktorých možno nainštalovať rôzne zariadenia, od bezpečnostných kamier, cez rozhlas, parkovací systém až po rôzne výstražné zariadenia.Ako pripomenul primátor, radnica plánuje pri zmene Nitry na inteligentné mesto spolupracovať aj s občanmi.uviedol Dvonč.