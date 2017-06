Projekt, v ktorom školáci vedú fiktívnu krajinu, má za sebou rok

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. júna (TASR) - Projekt Create & Control, ktorý založili a vedú dve študentky Michaela Knošková a Adriána Repáňová, slávnostne ukončil prvý rok fungovania. Stredoškoláci v ňom vedú vlastnú fiktívnu krajinu a riešia zadané úlohy, počas celého roka sa taktiež zúčastňujú na Žilinských summitoch, na ktorých riešia dané problémy a učia sa riadeniu vlastného štátu.Projekt vedie mladých ľudí k tomu, aby získali praktické skúsenosti s fungovaním štátu a jeho inštitúcií a naučili sa komunikovať o verejných veciach. Nad projektom prevzal záštitu slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH, EĽS), ktorý úspešným tímom odovzdal vecné ceny a víťazov pozval na návštevu sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Do prvého ročníka projektu Create & Control sa zapojilo celkovo 85 študentov z celého Slovenska, ktorí vytvorili desať krajín. Zvíťazila vláda fiktívnej krajiny Asfar s číslom osem z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch.uviedla jedna zo zakladateliek Create & Control Michaela Knošková. Do budúceho ročníka podľa jej slov chcú získať financie, aby projekt ešte rozšírili a vylepšili.Michaela a Adriána podľa europoslanca svojou činnosťou suplujú štát, ktorý nerobí takmer nič pre to, aby viedol mladých ľudí k tomu, aby sa k politike a verejným veciam stavali zodpovedne.dodal Štefanec.