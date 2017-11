Projekt Z náručia poznania je prínosom pre deti aj seniorov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remias Foto: TASR/Pavol Remias

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dolný Kubín 2. novembra (TASR) – Tanec, spev, recitácia, ale aj spomienky na detské časy boli súčasťou projektu Z náručia poznania, ktorý sa realizoval v Oravskom kultúrnom stredisku (OKS) v Dolnom Kubíne. OKS otvorilo počas uplynulých mesiacov svoje priestory pre už druhý ročník z cyklu tvorivých dielní pre deti a seniorov realizovaných s podporou Ministerstva kultúry SR. TASR o tom informoval riaditeľ strediska Miroslav Žabenský.Jednotlivé aktivity boli podľa neho založené na princípoch medzigeneračnej solidarity, prenose nakumulovaných zručností, životného poznania a skúseností. Do projektu sa zapojilo viacero dolnokubínskych materských škôl. Tvorivé dielne viedli členky Klubu výšivky a ručných prác, ktorý pracuje pri OKS už trinásty rok.priblížila odborná pracovníčka oddelenia edičnej činnosti Magdaléna Štajerová. Deti im za to zaspievali, zarecitovali a zatancovali.ozrejmila Štajerová. Následne si deti vyskúšali uháčkovať malý náramok a vytvoriť brmbolec. Jedna z lektoriek Anna Sivčáková im predviedla dekupáž – servítkovú techniku, ktorou si môžu vyzdobiť pohár alebo vytvoriť obrázok na stenu.Podľa slov Štajerovej tvorivé stretnutia budú pokračovať aj v novembri, a to tvorivou dielňou zameranou na zdobenie medovníkov. Projekt ukončí výstava prác detí a senioriek, ktorá bude od 7. do 21. novembra v priestoroch OKS.