Projekt Zachor mapuje výpovede bývalých väzňov tábora v Novákoch

Nováky 25. septembra (TASR) - Svedectvá piatich bývalých väzňov zaniknutého pracovného a koncentračného tábora v Novákoch mapuje projekt Zachor. Premiéru rozšíreného filmu, ktorý pripravili Monika a Ľubo Stachovci, si bude môcť verejnosť pozrieť 3. októbra v Dome kultúry v Prievidzi.Projekt mapuje miesto naďaleko Novák v časti Laskár, kde bol v rokoch 1941 až 1944 pracovný a koncentračný tábor pre Židov. Od marca do októbra 1942 z neho vyviezli približne 5600 ľudí do táborov v Poľsku. Potom sa transporty zastavili a tábor v Novákoch fungoval do vypuknutia Slovenského národného povstania ako pracovný, po vojne slúžil ďalším internačným zámerom Československa. Neskôr bol postupne rozobratý a materiál rozkradnutý, dnes sú tam už len polia.načrtol Stacho.Vo videu sú podľa neho použité archívne fotografie z pracovného tábora zapožičané od Rozálie Beckovej, Alexandra Bachnára, Múzea holokaustu v Seredi, Múzea Yad Vashem v Jeruzaleme, Slovenského ústredného archívu, Vojenského historického ústavu a ďalších zdrojov.doplnil.Projekt Zachor prezentovali jeho autori na jar tohto roka v kine Lumiere v Bratislave. Ďalším výskumom v teréne a archívoch svedectvá štyroch ľudí doplnili o výpoveď Jozefa Weissa, ktorá odstupom času poskytuje analytický pohľad na obdobie holokaustu na Slovensku." priblížil Stacho.Film podľa neho nemá ambíciu nahrádzať učebnicu dejepisu, ale podáva z hľadiska preživších svedkov obraz o tábore v kontexte celkového riešenia židovskej otázky na Slovensku v rokoch 1939 až 1944.