Projekt203 zverejnili videoklip k skladbe Démon, novinku zaradia aj na debutový album

V klipe príbeh o démonovi

Projekt203 vznikol v roku 1999

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 21. mája (WebNoviny.sk) – Slovenská elektropopová formácia Projekt203 zverejnila videoklip k svojmu prvému oficiálnemu singlu Démon. Energickú pieseň nahrávali vo svojom štúdiu a spevy v nahrávacom štúdiu a vydavateľstve TC Lemons, ktoré sa postaralo aj o postprodukciu skladby.„Je to asi naša najtvrdšia pesnička, vyčnieva spomedzi ostatných svojou energiou a rýchlosťou, preto je podľa mňa najvhodnejšia na prvý singel,“ priblížil autor skladby a hlava Projektu203 Ondrej Pešek. „Je to skladba o démonoch, ktorých máme asi všetci. No aj keď ide o vážnu tému, je poňatá celkom humorne a ironicky. My sa, aj keď hovoríme o vážnych veciach, príliš vážne neberieme,“ uviedol.Klip k skladbe nakrúcali v skúšobni v bývalom Istrocheme a v okolí Bratislavy. „V klipe sme hlavne my, no zakomponovali sme doň aj taký krátky príbeh o démonovi. Treba si to pozrieť a uvidíte. Výsledok stojí za to,“ poznamenal Pešek.Skladbu si trojčlenné zoskupenie zvolilo zároveň ako pilotný singel k pripravovanému albumu, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta v najbližších mesiacoch. „Album by sme chceli stihnúť vydať najneskôr v júli a potom by sme radi odohrali niekoľko koncertov, na ktorých by sme ho odpromovali,“ uviedol líder projektu.Okrem letných koncertov, ktorých termíny si skupina v súčasnosti ešte dohaduje, budú môcť Projekt203 fanúšikovia elektropopu uzrieť naživo aj presne o päť mesiacov 20. októbra v Ateliéri Babylon v Bratislave na 1. ročníku Synthfestu, celovečerného festivalu kapiel a producentov slovenskej elektronickej hudby v žánre synth.Projekt203 vznikol v roku 1999 ako projekt Ondreja Peška, ktorý od začiatku tvorí vokály, hudbu a texty piesní. K Ondrejovi sa neskôr pridal Marcel Orth. Marcel je plnohodnotným členom zoskupenia, avšak stará sa výhradne o vizuál projektu.Od roku 2013 prizvali medzi seba aj speváčku. Najprv s nimi pôsobila Janette Potocká a dnes za mikrofónom stojí Sissi Enns, ktorá sa stala súčasťou projektu v roku 2015. Agentúru SITA o tom informovala Andrea Fedorovičová z vydavateľstva TC Lemons.