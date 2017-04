Projekty si rozdelia 30.000 eur z participatívneho rozpočtu B.Bystrice

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Banská Bystrica 25. apríla (TASR) – Projekty Banskobystrické šípy, Ihrisko Mládežníci či Banskobystrické festivalové LETO sa spolu s ďalšími troma podelia o 30.000 eur, o sumu, ktorá bola k dispozícii v aktuálnom ročníku participatívneho rozpočtu v meste pod Urpínom. Rozhodli o tom svojimi hlasmi Banskobystričania. Víťazné projekty sa zameriavajú na organizáciu podujatí a vytvorenie športových a oddychových zón. TASR o tom dnes informovala hovorkyňa primátora Zdenka Sekerešová.konštatovala Zuzana Detková, vedúca oddelenia rozpočtu a ekonomických analýz banskobystrického magistrátu.Cieľom odborných útvarov mestského úradu je dosiahnuť stav, aby sa rozhodovalo len o projektoch, ktoré sú v súlade so zákonom, ale i so strategickými dokumentmi mesta." dodala Detková.Cieľom projektu Banskobystrické šípy sú lukostrelecké súťaže pre širokú verejnosť počas leta a projekt Relax zóna zasa počíta s úpravou priestoru pred obytnými blokmi na Internátnej ulici, kde by mal vzniknúť športovo-oddychový priestor pre všetky vekové kategórie.Projekt Ihrisko Mládežníci sleduje vytvorenie bezpečnej a oddychovej zóny v lokalite ihriska na Mládežníckej ulici a jeho oddelenie oplotením od cestnej komunikácie a častí chodníka.Banskobystrické festivalové LETO získalo podporu na organizáciu kultúrnych podujatí, ktoré sa uskutočnia v meste pod Urpínom od mája do augusta tohto roka.Zámerom projektu Aréna New Faces je rekonštrukcia multifunkčného ihriska v športovej aréne a obnova schátranej budovy v objekte, ktorá bude slúžiť návštevníkom ako šatňa.Peniaze získal aj projekt, ktorého zámerom je oddychovo-relaxačná cyklozóna Tajovka. S pomocou širokej verejnosti plánuje zrevitalizovať zanedbaný priestor a vybudovať v blízkosti plážového kúpaliska, športového areálu a navrhovanej cyklotrasy pozdĺž potoka funkčný parčík.