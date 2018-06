Prokurátor: Jeden z obvinených v kauze zmeniek marí trestné stíhanie

Na snímke podnikateľ Marián K. počas rozhovoru pre média po skončení súdneho pojednávania v spore týkajúcom sa zmeniek, ktorých vyplatenie žiada od exriaditeľa Markízy Pavla R. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júna (TASR) - Dozorujúci prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) v prípade falšovanie zmeniek voči TV Markíza Ján Šanta je presvedčený, že minimálne jeden z dvoch obvinených v tomto prípade by mal byť vzatý do väzby. O tej bude v sobotu (23.6.) rozhodovať sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica.Potrebu väzby odôvodňuje Šanta tým, že by obvinení Marian K. a Pavol R. mohli na slobode pokračovať v trestnej činnosti, najmä ekonomickej.povedal Šanta.Originály zmeniek podľa Šantu v súčasnosti k dispozícii nie sú. Ako však poukázal, existujú ich alternatívy využiteľné na znalecké skúmanie.vysvetlil v piatok pre médiá. Jepresvedčený, že dôkazy v tomto štádiu trestného konania sú v súčasnosti dostatočné na vznesenie obvinenia.V prípade sa začalo konať skôr, ako pre zmenky podala trestné oznámenie televízia Markíza. Preto sa Šanta podľa svojich slov osobne zúčastňoval aj civilných súdnych pojednávaní v prípade, kde sa mu malo podozrenie na páchanie trestnej činnosti potvrdiť. Ocenil, ako sa podarilo obvinených zadržať, policajnú akciu považuje za veľmi dobre pripravenú, pričom ju obvinení nemohli predpokladať.Sudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica bude o návrhu prokurátora ÚŠP o väzobnom stíhaní podnikateľa Mariana K. a bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R. rozhodovať v sobotu popoludní. Vyšetrovateľ Národnej jednotky finančnej polície NAKA ich obvinil z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti.Obvinenia boli vznesené v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur. Právny zástupca Pavla R. avizoval, že proti vzneseniu obvinenia podajú sťažnosť.Národná kriminálna agentúra zadržala Mariana K. v stredu (20.6.). Vo štvrtok ráno prišiel na policajné prezídium Pavol R. Po výsluchu opustil policajnú budovu, neskôr ho polícia zadržala. Obvinení absolvovali vo štvrtok (21.6.) výsluch pred vyšetrovateľom.