Prokurátor navrhol Sheile Sz. väzobné stíhanie

Bratislava 18. februára (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa stotožnil s návrhom vyšetrovateľa a dnes podal návrh na vzatie do väzby obvinenej Sheily Sz., pretože existujú dôvody väzby útekovej a z obavy pokračovania v trestnej činnosti.uviedla dnes pre TASR Jana Tökölyová, hovorkyňa ÚŠP.Generálny prokurátor SR Jaromír Čižnár spolu so špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom po vyhodnotení informácií operatívneho charakteru zabezpečili v súčinnosti s Policajným zborom SR zadržanie Sheily Sz., ktorá je stíhaná pre zločin výroby extrémistických materiálov.Stíhaná je od štvrtka 16. februára a v prípade dokázania viny jej hrozí trest od troch do šiestich rokov.uviedla v piatok 17. februára pre TASR hovorkyňa GP SR Andrea Predajňová.Ako ďalej priblížila, obvinená z Ružomberka sa mala zúčastniť na výrobe obrazovo-zvukového materiálu podnecujúceho k nenávisti a násiliu proti skupine obyvateľov pre ich náboženské (islamské) vyznanie.dodala Predajňová.Zadržanie a obvinenie Sheily Sz. v piatok potvrdila aj polícia.uviedla v piatok pre TASR hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR Denisa Baloghová.Ako priblížila, obvinená sa mala podieľať na videu zverejnenom na internete.objasnila hovorkyňa.Na zverejnenom videu je vidieť, ako obvinená okrem iného hovorí: