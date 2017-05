Prokurátor podal protest proti nariadeniu o parkovacej politike

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. mája (TASR) – Krajská prokuratúra v Bratislave podala tento mesiac proti všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o jednotnej parkovacej politike v hlavnom meste protest. V ňom sú namietané viaceré rozpory so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V prípade nevyhovenia protestu bude zvažovať prokuratúra podanie žaloby na súd.Prokuratúra namieta hlavnému mestu uloženie zákazu parkovania nad rámec zákona o cestnej premávke." uviedol TASR Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry v Bratislave.Problém, ktorý hraničí s porušením ústavnosti, je podľa prokuratúry aj prekročenie kompetencie mesta pri určovaní postavenia rezidentov v jednom byte vo vzťahu k prvému a ďalšiemu vozidlu na byt. Krajská prokuratúra namieta tiež nezákonne skryté sankcionovanie priestupcov, ktoré predstavuje prekročenie kompetencie mesta v jeho samosprávnej pôsobnosti a súčasne ide o neoprávnený spôsob vymáhania zaplatenia pokút uložených v súvislosti s nesprávnym parkovaním.Prokuratúra upozorňuje, že hlavné mesto nie je oprávneným subjektom na cenovú reguláciu parkovania a musí určiť pevnú sumu jednotlivých položiek parkovného alebo to ponechať na mestské časti.Poukazuje tiež na bezdôvodné obohatenie pri poskytovaní služieb parkovania, pokiaľ mesto pri zániku platnosti parkovacej karty, v dôsledku zmeny trvalého bydliska, nevráti pomernú časť zaplatenej sumy. Prokuratúra upozorňuje aj na nepresné definície pojmov či na chýbajúce prenesenie kompetencií na mestské časti v rámci štatútu Bratislavy, ktoré je nevyhnutným predpokladom pre zákonné zapojenie sa mestských častí do parkovacej politiky.Magistrát pre TASR uviedol, že protest prokurátora proti VZN o parkovacej politike eviduje. Argumenty prokuratúry si chce teraz dôkladne preštudovať i posúdiť a predložiť tento protest na vyjadrenie poslancom mestského zastupiteľstva v júni. Tí rozhodnú, či mu vyhovejú, alebo nie.," povedal pre TASR mestský poslanec Milan Vetrák. Podotýka, že čím viac sa budú blížiť komunálne voľby, tým bude menej ochoty prijímať zásadné a nepopulárne rozhodnutia.Mestský poslanec a šéf dopravnej komisie Jozef Uhler upozornil, že protest je len právny názor prokurátora a nijakým spôsobom nenarúša platnosť VZN a o nesúlade so zákonom môže rozhodnúť až súd." podotkol.