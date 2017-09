Prokurátor: Požiar v muničnom sklade na Ukrajine nebol sabotážou

Na archívnej snímke je explózia v muničnom sklade vo vojenskej základni Kalanivka, na západe od Kyjeva na Ukrajine. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Kyjev 28. septembra (TASR) - Rozsiahly požiar v muničnom sklade ukrajinskej armády neďaleko mesta Vinnycia nebol dôsledkom sabotáže. Uviedol to dnes hlavný vojenský prokurátor v reakcii na dohady, že šlo o sabotáž spáchanú skupinami osôb vyslanými zo zahraničia.uviedol dnes v Kyjeve hlavný vojenský prokurátor Anatolij Matios, ktorý rozhodne vylúčil, že by šlo o teroristický čin.Veľký požiar v sklade na vojenskej základni pri Kalynivke neďaleko mesta Vinnycia vypukol v utorok vo večerných hodinách po sérii mohutných výbuchov. Ojedinelé výbuchy munície bolo z areálu počuť ešte aj dnes dopoludnia, poznamenala agentúra Ukrinform.Prokurátor spresnil, že vyšetrovatelia prešetrujú ako možnú príčinu vypuknutia požiaru nedbanlivosť, zneužívanie právomocí alebo sabotáž zo strany tých, ktorí nemali povolenie manipulovať s výbušninami. Matios tiež informoval, že vyšetrovaním sa zistila nefunkčnosť požiarneho alarmu v muničnom sklade i poddimenzovanosť tamojšej ochranky objektu.Ukrajinská vláda dnes rozhodla, že zúži bezletovú zóna nad oblasťou z pôvodných 50 na 12 kilometrov. Opatrenia o zákaze letov nad zónou požiaru bude platiť do 2. októbra.V armádnom skladisku pri obci Kalynivka sa nachádza 188.000 ton munície spoločne so strelami pre rôzne typy raketových systémov. Požiar zachvátil asi desať percent územia areálu a na munícii napáchal škody odhadom za 800 miliónov dolárov, uviedla dnes agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na Ivana Vinnyka, podporedsedu výboru ukrajinského parlamentu pre národnú bezpečnosť a obranu.