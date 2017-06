Prokurátor:Šíri sa popieranie vojnových zločinov v Juhoslávii a Rwande

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. januára (TASR) - Hlavný prokurátor vojnových zločinov v bývalej Juhoslávii a genocídy v Rwande Serge Brammertz v stredu varoval, že popieranie vojnových zločinov je veľmi rozšírené a prebieha úsilie o prepísanie dejín.Serge Brammertz na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN povedal, že oficiálni predstavitelia i ďalší ľudia odmietajú prijať fakty zhromaždené tribunálmi OSN, ktoré dokumentujú etnické čistky a ďalšie zločiny v bývalej Juhoslávii a genocídu v Rwande v roku 1994.citovala Brammertza tlačová agentúra AP.Hlavný prokurátor varoval, že s uzavretím rwandského tribunálu OSN (ICTR) a nadchádzajúcim uzavretím Medzinárodného trestného tribunálu pre vojnové zločiny v bývalej Juhoslávii (ICTY)Brammertz povedal, že jeho kanceláriaUpozornil na nedávne vyhlásenie ministra školstva v Republike srbskej, že zakáže učebnice, ktoré učia študentovBrammertz kritizoval dnešné večerné plánované vystúpeniev Mostare na benefičnom koncerte pre šiestich bosnianskochorvátskych politických a vojenských lídrov, odsúdených za prenasledovanie, vyhostenie a zavraždenie Moslimov počas bosnianskej vojny. Označil to zaPovedal, že v uplynulých rokoch informoval BR OSNProkurátor varoval, že. Pred 20 rokmi to viedlo ku genocíde a etnickým čistkám a platí to dodnes, pokračoval.A zdôraznil, že pre mierovú budúcnosť