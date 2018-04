Prokurátor ÚŠP v prípade zadržania bosa R. Okoličányho konať nemohol

Róbert O., archívna snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 12. apríla (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) nemohol zo zákona konať v prípade zadržania východoslovenského bosa Róberta Okoličányho, ktorého v stredu (11.4.) Najvyšší súd (NS) SR odsúdil za viacero vrážd, zosnovanie zločineckej skupiny a iné závažné trestné činy na doživotný trest odňatia slobody.Okoličány je podľa Denníka N už na úteku v zahraničí, podobne ako jeho údajná 'pravá ruka' Róbert Nigut. Po Nigutovi polícia bezúspešne pátra už od roku 2013.zdôraznila vo štvrtok pre TASR hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová.Takýto príkaz možno podľa jej slov vydať až po vykonateľnosti rozhodnutia - v tomto prípade po vyhlásení rozsudku. Takýto príkaz je vydávaný bez návrhu prokurátora.zdôraznila ďalej Predajňová.Vecou by sa mali najskôr zaoberať príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, následne by sa mohlo pristúpiť k celoštátnemu pátraniu, pokiaľ by osobu nenašli v mieste trvalého bydliska. Až potom môže byť vydaný európsky zatýkací rozkaz a napokon medzinárodný zatykač.