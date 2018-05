Prokurátor ÚŠP vydal príkaz na vydanie údajov z mobilu J. Kuciaka

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. mája (TASR) - Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) vydal príkaz na vydanie kópie časti údajov z mobilného telefónu zavraždeného novinára Jána Kuciaka, a to nevyhnutných pre trestné konanie.uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Denník Sme v utorok (15.5.) informoval, že českú investigatívnu novinárku Pavlu Holcovú vypočúvala niekoľko hodín Národná kriminálna agentúra. Polícia jej mala podľa denníka odobrať mobil aj so SIM kartou.napísala v stredu na sociálnej sieti Holcová.Podľa vyjadrenia prokuratúry s odobratím mobilu však novinárka súhlasila. Má to byť zrejmé zo zápisnice, ktorá bola podpísaná všetkými prítomnými osobami.uviedla na záver hovorkyňa ÚŠP.