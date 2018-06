PROKURÁTOR V PRÍPADE ZABITIA FILIPÍNCA POCHYBIL

Na snímke rodina Filipínca na Okresnom súde Bratislava I ohľadom návrhu na vzatie obvineného Jaroslava H. do väzby 4. júna 2018 v Bratislave. Juraj H. napadol v centre Bratislavy Filipínčana, ktorý vo štvrtok (31.5.) popoludní v ružinovskej nemocnici podľahol zraneniam. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I zobral v pondelok Juraja H. obvineného zo zabitia Filipínca do väzby. Foto: TASR - Pavol Zachar Na snímke rodina Filipínca na Okresnom súde Bratislava I ohľadom návrhu na vzatie obvineného Jaroslava H. do väzby 4. júna 2018 v Bratislave. Juraj H. napadol v centre Bratislavy Filipínčana, ktorý vo štvrtok (31.5.) popoludní v ružinovskej nemocnici podľahol zraneniam. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I zobral v pondelok Juraja H. obvineného zo zabitia Filipínca do väzby. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 7. júna (TASR) – Prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I, ktorý prepustil na slobodu útočníka obvineného zo zabitia Filipínca Henryho Acordu, nepostupoval v súlade so zákonom. Na základe preskúmania trestného spisu to vo štvrtok skonštatovala Generálna prokuratúra (GP) SR, ktorá nariadila vyvodenie zodpovednosti voči tomuto prokurátorovi.GP preskúmala postupu orgánov činných v trestnom konaní v trestnej veci obvineného Juraja H. O výsledkoch informovala hovorkyňa GP Andrea Predajňová. Postup policajtov, ktorí vykonávali úkony trestného konania, GP zhodnotila ako zákonný. "Zároveň zistila, že prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I. pri výkone dozoru v trestnej veci od 26. mája 2018 do 31. mája 2018 nepostupoval v súlade so zákonom," uviedla Predajňová.Prácu prokurátora považuje generálny prokurátor Jaromír Čižnár za nedostatočnú a povrchnú. "V opačnom prípade by po náležitom preskúmaní vyšetrovacieho spisu musel prijať záver, že v trestnej veci existovali dôvody na vzatie obvineného do väzby už v čase vydania príkazu na prepustenie obvineného zo zadržania, teda 27. mája," vysvetlila Predajňová. Vo vzťahu k prokurátorovi bude podľa hovorkyne GP vyvodená príslušná zodpovednosť.S výsledkami a závermi preskúmania trestnej veci bola oboznámená Krajská prokuratúra v Bratislave. Po zásahu GP vykonáva v súčasnosti dozorovú právomoc jej prokurátor. Vo vzťahu k nemu bude vykonávať zase dohľadovú právomoc prokurátor GP, a to až do právoplatného skončenia trestného stíhania.Čižnár sa pozostalým poškodeného ospravedlnil za pochybenie prokurátora a rodine zosnulého vyjadril sústrasť. Zároveň garantoval, že zo strany prokuratúry bude vykonané všetko preto, aby páchateľ skutku niesol za svoje konanie plnú zodpovednosť.Dvadsaťosemročný Juraj H. z okresu Dunajská Streda mal v sobotu 26. mája nadránom napadnúť na Obchodnej ulici v Bratislave Filipínca, ktorý sa snažil zabrániť obťažovaniu dvoch žien. Filipínec následkom zranení podľahol vo štvrtok 31. mája v nemocnici v Bratislave-Ružinove. Polícia obvinila útočníka so zabitia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava I ho zobral v pondelok (4.6.) do tzv. preventívnej väzby, teda z dôvodnej obavy, že by pokračoval v trestnej činnosti.