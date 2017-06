Prokurátori zažalovali prezidenta Trumpa za konflikt záujmov

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 12. júna (TASR) - Generálni prokurátori amerického štátu Maryland i federálneho dištriktu Kolumbia dnes oznámili, že podali žalobu na prezidenta USA Donalda Trumpa, lebo podľa ich názoru porušuje protikorupčné klauzuly americkej ústavy tým, že si ponechal prepojenia na rozsiahle, ním vybudované podnikateľské impérium.Generálny prokurátor Marylandu Karl Racine a generálny prokurátor federálneho dištriktu Kolumbia Brian Frosh to oznámili na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii vo Washingtone. Dodali, že žalobu podali na súde v Marylande. Racine a Frosh citovali ako dôvod žaloby Trumpovu "spleť" prenájmov, nehnuteľností a ďalších firiem po celom svete - podľa nich ide na základe ústavy o konflikt záujmov.povedal Frosh novinárom a dodal: "Nemôžeme pristupovať k prezidentovmu súčasnému porušovaniu ústavy a k jeho ľahostajnosti voči právam amerického ľudu ako k novému prípustnému status quo."Racine vyhlásil, že prezident tvrdil, že urobí čiaru medzi prezidentským úradom a svojimi mnohými firmami či nehnuteľnosťami, aledodal Racine.Už počas predvolebnej kampane mnohí štátni zamestnanci a vládne úrady v USA upozorňovali na možný konflikt záujmov v Trumpovej vláde, a to vzhľadom na finančné a obchodné záujmy i kontakty, ktoré má ním vybudované impérium vo svete. Po svojom zvolení Trump oznámil, že vedenie svojich firiem zverí svojim synom.Podľa prokurátorov Racinea a Frosha už samotný fakt, že Trump je stále majiteľom svojej firmy, je v rozpore s americkou ústavou. Trump podľa nich nesplnil sľub daný americkým občanom, že oddelí svoje prezidentské povinnosti od súkromných podnikateľských záujmov. Pravidelne napríklad dostáva správy o hospodárení jednotlivých sekcií svojich spoločností.Ak príslušný federálny sudca prípad prijme, jedným z prvých krokov Racinea a Frosha bude vyžiadanie si Trumpových daňových priznaní, aby bolo možné posúdiť rozsah transakcií uskutočnených Trumpovými spoločnosťami s firmami v zahraničí.Ako je však známe, Trump počas predvolebnej kampane i po nástupe do funkcie systematicky odmietal zverejniť daňové priznania.Podľa spomínaných prokurátorov by prípad mohol skončiť pred Najvyšším súdom USA.uviedol prokurátor Marylandu už skôr pre denník Washington Post. Frosh dodal, že Trump podľa neho nepodnikol adekvátne opatrenia, aby sa vzdal svojich podnikateľských záujmov. Frosh súčasne odsúdil americký Kongres za pasivitu v tomto smere.Obaja prokurátori ako príklad uviedli vlaňajšie otvorenie hotela Trump International Hotel, ktorý sa nachádza neďaleko Bieleho domu vo Washingtone. The Washington Post napísal, že ambasáda Kuvajtu tam nedávno organizovala jedno zo svojich podujatí, pričom pôvodne mala priestory prenajaté v inom luxusnom hoteli v meste, vo Four Seasons.Niekoľko izieb si v Trumpovom hoteli opakovane prenajalo aj veľvyslanectvo Saudskej Arábie, ktorá bola v máji jednou zo zastávok Trumpovej zahraničnej cesty. Denník upozornil, že rezervácie sa vždy uskutočnili cez sprostredkovateľov. Podľa prokurátorov tieto skutočnosti vyvolávajú v prípade Trumpa otázky o možnom konflikte záujmov.