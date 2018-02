Prokurátorka žiada pre Abdeslama a Ayariho 20 rokov za mrežami

Súdny dokument leží na stole počas procesu s belgickým teroristom Salahom Abdeslamom na súde v Bruseli 5. feburára 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 5. februára (TASR) - Belgická federálna prokuratúra žiada pre Salaha Abdeslama a Sofiena Ayariho trest vo výške 20 rokov, kvôli nelegálnemu držaniu zbraní a prestrelke s políciou v bruselskej štvrti Forest z 15. marca 2016, ktorá mala teroristické pozadie. Proces bude pokračovať vo štvrtok, keď sa k slovu dostane obhajoba.Televízna stanica RTBF v pondelok uviedla, že federálna prokurátorka Kathleen Grosjeanová v pondelok vo svojej záverečnej reči na bruselskom trestnom súde poukázala na to, že konanie oboch obvinených spadá pod článok 137, čo znamená teroristická vražda.V prípade Abdeslama, ktorý je z hľadiska zákona recidivistom, to znamená maximálny trest 20 rokov pobytu za mrežami.Grosjeanová pri opise prestrelky na ulici Dries zdôraznila, že nemohlo ísť iba o jedného strelca, ktorý strieľal na osemčlennú belgicko-francúzsku jednotku policajtov, pričom štyroch z nich zranil. Obvinený Ayari pred súdom tvrdil, že týmto strelcom bol Mohamed Belkaid, ktorý zahynul pri prestrelke. Prokuratúra jeho tvrdenie označila za nedôveryhodné; upozornila, že sa strieľalo z dvoch útočných pušiek, ktoré treba pri streľbe držať oboma rukami, a za druhého strelca označila Ayariho.Okrem toho sú z hľadiska prokuratúry spolupáchateľmi útoku na policajtov všetci tí, ktorí sa nachádzali v dome počas prestrelky, vrátane Abdeslama. Išlo o ich vedomé konanie.Prokuratúra sa odvolala aj na video náhodného svedka, ktoré potvrdilo, že z uvedeného domu zadným vchodom utiekli dvaja muži a jeden so zbraňou v ruke. Útočná zbraň bola následne objavená v jednom zo susedných domov; boli na nej objavená Ayariho stopa DNA a expertíza potvrdila, že sa zo zbrane strieľalo.Prokurátorka preto súd požiadala o maximálny trest vo výške 20 rokov za mrežami, z toho dve tretiny výkonu trestu (13 rokov) za prísnych bezpečnostných podmienok.