Prokuratúra ešte nemá spis Ladislava B.v súvislosti s účinnou ľútosťou

Bratislava 22. augusta (TASR) – Polícia zatiaľ nedoručila na Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) spisový materiál v prípade daňového trestného činu obvineného podnikateľa Ladislava B., ktorý mal podľa informácií médií vypovedať v uplynulých dňoch pred policajným vyšetrovateľom a prejaviť účinnú ľútosť. TASR informovala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.uviedla dnes Tökölyová pre TASR.Podľa medializovaných informácií mal podnikateľ Ladislav B. vypovedať minulý štvrtok (17.8.) pred vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a počas výsluchu si mal uplatniť inštitút tzv. účinnej ľútosti.Polícia to však nepotvrdila.uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Martin Wäldl. Upozornil však, že akýkoľvek ďalší postup voči obvinenému, napríklad zastavenie trestného stíhania, je kompetentný vykonať v zmysle Trestného poriadku len prokurátor.Vyšetrovateľ NAKA obvinil 17. marca tohto roka podnikateľa Ladislava B. zo zločinu neodvedenia dane a poistného.Viaceré médiá informovali, že Ladislav B. si v minulosti mohol uplatniť neprimeraný odpočet daní vo výške približne dva milióny eur v súvislosti s bytmi v komplexe Five Star Residence. Polícia v tejto veci začala minulý rok trestné stíhanie a vykonala niekoľko prehliadok.Pri trestnom čine, z ktorého je podnikateľ obvinený, prichádza do úvahy inštitút účinnej ľútosti. Znamená to, že ak by obvinený uhradil škodu, ktorú mal spôsobiť, mohla by po splnení zákonných podmienok trestnosť jeho činu zaniknúť.