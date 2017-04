Prokuratúra nedá návrh na konanie o nadobudnutí majetku Ladislava B.

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 28. apríla (TASR) – Prokuratúra nepodá na súd návrh na začatie konania o vyslovenie nadobudnutia majetku z nelegálnych príjmov podnikateľa Ladislava B., ktorý je obvinený zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Informoval o tom Michal Šúrek z Krajskej prokuratúry Bratislava.Okresná prokuratúra Bratislava I skonštatovala, že v predmetnej veci nie sú splnené podmienky na podanie návrhu, informoval Šúrek.zdôvodnil. Prokuratúra z tohto dôvodu vrátila spis finančnej polícii.O preskúmanie pôvodu majetku podnikateľa s väzbami na vládne špičky požiadali ministerstvo vnútra, Prezídium Policajného zboru a Národná kriminálna agentúra (NAKA). Prokuratúra na základe tohto podnetu požiadala Ladislava B., aby predložil v lehote do 30 dní dôkazy o tom, ako nadobudol majetok špecifikovaný vo výzve, ako aj jeho hodnotu. Vysvetlenie, ktoré podnikateľ doručil 19. januára, preskúmala na základe vyzvania prokuratúry finančná polícia.Ak by podnikateľ nevedel preukázať pôvod nadobudnutého majetku a súd by skonštatoval, že ho nadobudol z nelegálnych príjmov, mohol by prepadnúť v prospech štátu. Premiér Robert Fico (Smer-SD) je v podnájme v byte, ktorý vlastní Ladislav B. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) v minulosti od podnikateľa kúpil podiel vo firme B. A. Haus.Vyšetrovateľ NAKA obvinil 17. marca Ladislava B. zo zločinu neodvedenia dane a poistného. Je podozrivý, že si v minulosti mohol uplatniť neprimeraný odpočet daní vo výške približne dva milióny eur v súvislosti s bytmi v komplexe Five Star Residence. Polícia v tejto veci začala minulý rok trestné stíhanie a vykonala niekoľko prehliadok.