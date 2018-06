Prokuratúra nezistila v kauze trenčianskych podnikateľov pochybenia

Monika Jankovská, archívne foto. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trenčín/Bratislava 12. júna (TASR) - V žiadnej z trestných vecí týkajúcich sa kauzy trenčianskych podnikateľov Ondreja Janíčka a Jozefa Strelčíka, ako aj údajnej korupcie bývalej sudkyne Okresného súdu v Trenčíne a dnes štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky Jankovskej, ktoré boli dozorované prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry, neboli zistené pochybenia.Ako TASR informovala hovorkyňa Generálnej prokuratúry (GP) SR Andrea Predajňová, prokurátori trestného odboru GP SR preskúmali zákonnosť postupu a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní na základe medializovaných informácií.V trestnej veci údajnej korupcie Jankovskej vyšetrovateľ v roku 2013 odmietol podanie Jančíka, proti uzneseniu vyšetrovateľa nebola podaná sťažnosť. Janíčkove podanie podľa GP neobsahuje žiadne konkrétne skutočnosti alebo dôkazy, ktoré by korupciu reálne potvrdzovali.informovala Predajňová.Postup orgánov činných v trestnom konaní bol podľa GP SR zákonný aj v prípade podozrenia zo spáchania trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podanie Janíčka odmietla policajná vyšetrovateľka v júli 2014, prokurátor Úradu Špeciálnej prokuratúry zamietol aj Janíčkovu následnú sťažnosť z dôvodu neskorého podania.Korunný svedok údajného vydierania a zároveň poškodený Tibor Jurisa už v roku 2014 a aj začiatkom mája tohto roku informoval, že proti Janíčkovi a Strelčíkovi vypovedal pod nátlakom polície, aby si zabezpečil status chráneného svedka. Janíček a Strelčík ho podľa vlastných slov nevydierali, vydierala ho mafia, ktorá ho chcela pripraviť o nehnuteľnosť v Považskej Bystrici.Janíček so Strelčíkom sú vlastníci nehnuteľnosti Fatima pod Trenčianskym hradom. Historické priestory zrekonštruovali v roku 2000. Súčasťou objektu je aj známy, dnes zdevastovaný bar, o ktorý podľa Janíčka mali záujem dnes už nebohí Čongrádyovci. Tí mali po návrate Janíčka so Strelčíkom z väzenia násilím prinútili prepísať bar na nich. Podľa Janíčka z násilného prevzatia nehnuteľnosti profitovala Jankovská, ktorá mala dostať tri milióny korún.Ondrej Janíček v súčasnosti čelí obvineniu z prečinu krivého obvinenia a ohovárania. Vec do dnešného dňa nie je právoplatne rozhodnutá. Janíček podal na Okresný súd v Trenčíne už návrh na obnovu konania. Dva súd zamietol, v treťom rozhodnutie ešte nepadlo.