Prokuratúra podala obžalobu na exposlanca Daniela L.

Daniel L. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) – Prokurátor už podal obžalobu na bývalého poslanca Národnej rady (NR) SR Daniela L. v prípade dopravnej nehody na Vajnorskej ulici v Bratislave v septembri minulého roka. Pre TASR to uviedol námestník Krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček.povedal Janíček pre TASR.V prípade dokázania viny môže obvinený stráviť za mrežami dva až päť rokov, do úvahy však prichádza aj podmienečný trest odňatia slobody.Daniel L. zrazil 72-ročného muža 19. septembra 2016 vo večerných hodinách na križovatke bratislavských ulíc Kutuzovova a Vajnorská. Bezprostredne po udalosti mu poskytol prvú pomoc. Podrobil sa skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. Staršieho chodca potom previezli do nemocnice, kde zraneniam podľahol.