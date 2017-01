Prokuratúra potvrdila, že facka poslanca Osuského nie je výtržníctvo

Peter Osuský Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 9. januára (TASR) – Polícia sa nebude zaoberať fackou, ktorú dal poslanec Národnej rady SR Peter Osuský (SaS) počas minuloročného letného protestu pred budovou Bonaparte Rudolfovi Vaskému. Prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava I zamietla sťažnosť Vaského proti odovzdaniu veci podozrenia zo spáchania prečinu výtržníctva Okresnému úradu Bratislava. TASR o tom informoval hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Oliver Janíček.Vyšetrovateľ Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Staré Mesto odovzdal vec 26. augusta 2016 Okresnému úradu v Bratislave. Proti tomu Vasky podal sťažnosť, ktorú prokurátorka zamietla uznesením z 30. novembra 2016, uviedol Janíček. Sťažnosť podľa prokurátorky nebola dôvodná.Osuský v reakcii na rozhodnutie prokuratúry uviedol, že zatiaľ nebol predvolaný na Okresný úrad v Bratislave. Ten by incident mohol riešiť ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. On sám podľa jeho slov nepodnikol žiadne kroky proti Vaskému. Facku mu dal na proteste proti špičkám strany Smer-SD 11. júla 2016 potom, ako ho tento nazval „fašistickou sviňou“ a „fašistickým hajzlom“.upozornil. Vaského videá sú plné vulgarizmov. Politikov, napríklad označuje za hajzlov, ktorých treba „,“ varuje Osuský. Domnieva sa, že príslušné zložky by sa mali zaoberať výzvami k rozbíjaniu hláv a „rna schodoch parlamentu.Združenie GINN, ku ktorému má Vasky blízko zareagovalo na rozhodnutie prokurátorky vyhlásením na sociálnej sieti, že liberálny fašizmus dostal týmto na Slovensku zelenú. „“ napísal Martin Daňo. Podľa toho, uznesenie prokurátorky využijú pri obhajobe, keď „“.