Prokuratúra v Mníchove pokračuje v raziách v Audi

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov 28. septembra (TASR) - Mníchovská prokuratúra oznámila, že v súvislosti s emisným škandálom automobilky Audi zatkli ďalšieho človeka. V rámci vyšetrovania zároveň rozšírila počet podozrivých. Uviedla to hovorkyňa prokuratúry.Prokuratúra dnes potvrdila, že v stredu (27. 9.) sa uskutočnili dve policajné prehliadky, pričom jednu osobu zobrali do vyšetrovacej väzby. Polícia v rámci vyšetrovania prehľadala len súkromné priestory, firemné priestory prehľadávané neboli.Audi už v novembri 2015, teda dva mesiace po vypuknutí škandálu okolo falšovania emisií Volkswagenom, priznala, že problém v Spojených štátoch majú aj jej naftové vozidlá.Začiatkom marca tohto roka nechala mníchovská prokuratúra prehľadať priestory centrály firmy v Ingolstadte, ako aj v ďalších lokalitách. O štyri mesiace neskôr americké ministerstvo spravodlivosti obvinilo bývalého manažéra Audi z Talianska Giovanniho Pamia z toho, že nariadil zamestnancom firmy, aby prišli so softvérom, ktorý umožní falšovať skutočné hodnoty emisií. Mníchovská prokuratúra následne Pamia zatkla. Teraz sa k nemu pridala ďalšia osoba, jej meno však prokuratúra nezverejnila.