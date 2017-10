Prokuratúra v Turecku iniciovala prepustenie aktivistov z väzby

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Istanbul 25. októbra (TASR) - Úvodný deň procesu s 11 ľudskoprávnymi aktivistami väznenými v Turecku pre obvinenie z členstva v ozbrojenej teroristickej organizácii, respektíve podpory ozbrojenej teroristickej organizácie, priniesol v stredu prekvapujúci zvrat: prokuratúra iniciovala prepustenie viacerých súdených aktivistov z vyšetrovacej väzby.Kauza je ostro sledovaná v Nemecku a Švédsku vzhľadom na fakt, že medzi obžalovanými figurujú i tamojší občania.Nemec Peter Steudtner a Ali Gharawi zo Švédska v súdnej sieni popreli akúkoľvek vinu. Spoločne s viacerými tureckými aktivistami, vrátane dvoch vedúcich predstaviteľov tamojšej pobočky Amnesty International, by sa mohli čoskoro po zložení kaucie ocitnúť na slobode, a to po viac ako 100 dňoch za mrežami.Turecká prokuratúra totiž v stredu iniciovala zrušenie vyšetrovacej väzby viacerých z väznených osôb. Súd by mal o podnete prokuratúry, ako aj o možných kauciách, rozhodnúť po obnovení svojho rokovania, ktoré bolo v stredu prerušené.Zatiaľ preto nevedno ani to, či obaja cudzinci budú musieť - v prípade prepustenia na slobodu - zostať na území Turecka alebo sa budú môcť vrátiť do Nemecka, respektíve do Švédska.Proces, v ktorom obžalovaným hrozil - v prípade potvrdenia viny súdom - trest až do 15 rokov väzenia, je vnímaný ako test právneho štátu v Turecku.