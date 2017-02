Prokuratúra zastavila stíhanie bývalého primátora a prednostu Trenčína

Ilustračné foto Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Trenčín 15. februára (TASR) – Prokurátorka Krajskej prokuratúry (KP) v Trenčíne zastavila trestné stíhanie obvineného bývalého primátora Trenčína Branislava C. a bývalého prednostu mestského úradu Františka O., ktorí boli stíhaní pre obzvlášť závažný zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažný zločin porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Informoval hovorca KP Marián Sipavý.povedal Sipavý.uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa Elena Antalová.Trestné oznámenie na bývalé vedenie mesta podal po svojom nástupe do funkcie primátora a následnom audite v roku 2011 súčasný primátor Trenčína Richard Rybníček. Mesto si podľa neho objednalo práce, ktoré neboli kryté rozpočtom. Podvod sa mal podľa neho týkať verejného obstarávania na rekonštrukciu tepelných zariadení a údržbu verejnej zelene. Krátko pred skončením volebného obdobia predchádzajúceho vedenia mesta mali byť podpísané dokumenty výrazne navyšujúce zazmluvnené sumy.skonštatoval Rybníček s tým, že proti rozhodnutiu prokuratúry sa nedá odvolať a celá záležitosť je uzatvorená.Podľa Danici Birošovej z právnej kancelárie zastupujúcej trenčianskeho exprimátora, nešlo o sumy, ktoré by boli vyhodené von oknom.okomentovala rozhodnutie prokuratúry Birošová.