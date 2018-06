Prologis rešpektuje rozhodnutia obcí o poplatkoch za rozvoj

Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Bratislava 14. júna (TASR) – Spoločnosť Prologis pôsobí na Slovensku na viacerých trhoch, kde poplatky za rozvoj určujú príslušné obce a ich rozhodnutie o ňom rešpektuje. Uviedol to pre TASR jej riaditeľ pre development a lízing Martin Stratov.Keď vstupujú do novej lokality, podrobne sa zoznamujú s miestnou situáciou, aby mohli poplatok zahrnúť do celkových nákladov na projekt. "Poplatok za rozvoj je relatívne novým nástrojom, ktorý generuje príjmy, a tie by mali obce použiť pre rozvoj a zlepšenie miestnej infraštruktúry v daných lokalitách," povedal s tým, že poplatok nie je kľúčovým faktorom pri rozhodovaní o kúpe nového pozemku.Spoločnosť hľadá pozemky v prvom rade v blízkosti hlavných populačných centier s veľmi dobrou dopravnou dostupnosťou, ktoré sú na dosah jej zákazníkom. Na otázku, či sú pre túto logistickú spoločnosť zaujímavé najmenej rozvinuté okresy na Slovensku, Stratov odpovedal, že sú tam, kde ich potrebujú zákazníci a dodávateľské reťazce."Väčšina našich zákazníkov sídli v Bratislavskom a Nitrianskom kraji, kde prevádzkujeme logistické centrá Prologis Park Bratislava a Prologis Park Nitra," reagoval.V súvislosti so stavebným zákonom povedal, že jeho plánovaná novelizácia by mala priniesť zjednodušenie a zrýchlenie procesov pre získanie stavebných povolení, a túto iniciatívu vítajú. "Je však predčasné špekulovať o možných dôsledkoch návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o stavebnom konaní pred tým, ako budú vôbec schválené alebo nadobudnú platnosť," uzavrel.