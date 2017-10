Prologis začal s výstavbou dvoch hál v logistickom parku v Nitre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 10. októbra (TASR) – Spoločnosť Prologis, Inc. dnes rozbehla výstavbu dvoch hál v logistickom parku Prologis Park Nitra. Podľa viceprezidenta a riaditeľa Prologis pre región strednej a východnej Európy Martina Poláka by mala byť výstavba ukončená v prvom štvrťroku budúceho roka. V nových halách by malo vzniknúť zhruba 500 pracovných miest.V logistickom parku by mali na 20-hektárovom pozemku vyrásť celkovo tri haly s plochou 95.000 štvorcových metrov. Prvé dve haly, ktorých výstavba sa začala, poskytnú plochu 62.325 štvorcových metrov.skonštatoval Polák.Z celkovej plochy dvoch hál si 34.000 štvorcových metrov prenajíma šesť zákazníkov, ďalších 15.600 štvorcových metrov je predmetom ponuky šiestim záujemcom. Začiatok výstavby tretej haly investor zatiaľ nezverejnil. V nej by mali podľa slov Poláka pôsobiť firmy, ktoré zatiaľ nie sú etablované nielen v regióne, ale ani na Slovensku.Logistický park Prologis Park Nitra je situovaný v blízkosti výrobného závodu Jaguar Land Rover. Určený bude pre príjem, skladovanie a redistribúciu dielov pre výrobu vo výrobnom areáli Jaguaru. Vybavený by mal byť najmodernejšími technológiami, ktoré sektor v súčasnosti poskytuje.skonštatoval Polák. Celkové náklady na realizáciu projektu nešpecifikoval, podľa projektovej dokumentácie by mali predstavovať 30 miliónov eur.povedal Polák.Spoločnosť Prologis, Inc. pôsobí v oblasti logistických nehnuteľností. V súčasnosti firma vlastní nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou rozlohou 64 miliónov štvorcových metrov v 19 krajinách a distribučné priestory prenajíma približne 5200 zákazníkom.