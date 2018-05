Proruskí separatisti odmietajú prítomnosť komplexu Buk na Donbase

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Doneck 24. mája (TASR) - Ministerstvo obrany samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) vo štvrtok odmietlo prítomnosť ruského raketového komplexu Buk na území Donbasu, a to vrátane dňa pádu malajzijského lietadla Boeing v roku 2014.Nijaké ruské zbrane vrátane komplexov Buk nemáme ani teraz, ani tam neboli, uviedol pre agentúru Interfax zástupca veliteľa spoločného velenia DĽR Eduard Basurin. Podľa jeho názoru je "prakticky nemožné" zistiť atribúty rakety Buk po tom, ako už zasiahla cieľ.vysvetlil Basurin. Podľa jeho názoru si treba uvedomiť, že takéto komplexy má vo výzbroji Ukrajina.vyhlásil Basurin podľa Interfaxu.Spoločný vyšetrovací tím zložený z holandských, belgických, malajzijských, austrálskych a ukrajinských expertov vo štvrtok vyhlásil, že z podrobnej analýzy videí vyplýva, že raketa Buk, ktorá zostrelila pred štyrmi rokmi malajzijské lietadlo, patrí armádnej jednotke v Rusku.Wilbert Paulissen z holandskej polície uviedol, že raketa bola z 53. brigády protivzdušnej obrany so základňou v meste Kursk. Paulissen sa tak vyjadril pri informovaní o predbežných výsledkoch dlhodobého vyšetrovania zostrelenia letu MH17.Ruské ministerstvo obrany v reakcii na správu Spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT) uviedlo, že hranicu s Ukrajinou neprekročil nikdy žiadny raketový systém protivzdušnej obrany ruskej armády.Podľa ruského rezortu obrany Moskva už poskytla dôkazy o tom, že lietadlo zostrelil ukrajinský raketový systém Buk. Moskva pripomenula, že radarová stanica, ktorá operovala v ruskej Rostovskej oblasti 17. júla 2014, nezaznamenala žiadne letiace objekty, ktoré by sa blížili k boeingu z východu.Ruský rezort obrany tiež upozornil, žeBoeing 777 malajzijských aerolínií, smerujúci z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, zostrelili 17. júla 2014 nad oblasťou východnej Ukrajiny, ktorá bola pod kontrolou proruských separatistov. O život prišlo všetkých 298 ľudí na palube, väčšinu obetí tvorili Holanďania. Okrem nich boli na palube zostreleného boeingu občania ďalších 17 štátov.