Protest počas inaugurácie Trumpa: Proti vojne, rasizmu a za marihuanu

Muž oblečený vo farbách americkej vlajky počas protestu proti novozvolenému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, 9. novembra 2016. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. januára (TASR) – Proti vojne, proti rasizmu, proti Donaldovi Trumpovi či za marihuanu. Počas inaugurácie Donalda Trumpa za 45. prezidenta Spojených štátov budú v hlavnom meste demonštrovať desiatky skupín.Po tvrdo vybojovaných voľbách, ktoré hlboko rozdelili národ, sa Washington pripravuje na milión ľudí, ktorí 20. januára prídu na inauguráciu, píše denník Washington Post. Úrady očakávajú väčší počet demonštrantov než pri predošlých inauguráciách. O povolenie žiadali desiatky skupín a organizácií.uviedol o demonštrujúcich pre médiá Christopher Geldart z ministerstva vnútornej bezpečnosti.Na inauguráciu bude dohliadať 28.000 bezpečnostných pracovníkov a 7800 príslušníkov Národnej stráže.Povolenie demonštrovať dostala napríklad koalícia protestujúca proti vojne a rasizmu. Do hlavného mesta sa chystajú aj viaceré skupiny podporujúce alebo kritizujúce Donalda Trumpa. Napríklad skupina nazývajúca sa DisruptJ20 ohlásila masívne akcie, ktoré majú narušiť inauguráciu.Na sociálnej sieti Facebook sa sformovala aj skupina, ktorá vyzýva ľudí, aby išli na inauguráciu s transparentmi, plagátmi či tričkami s nápisom To nie je môj prezident. Na výzvu cez internet zatiaľ zareagovalo 26.000 ľudí.Počas inaugurácie sa stretne aj skupina obhajujúca legalizáciu marihuany. Plánujú dokonca rozdať 4200 "jointov", keďže marihuana je vo Washingtone legálna. Vyjadrili sa tiež, že keď ju rozdajú, tak všetci pôjdu pred Kapitol, aby "zasmradili" Trumpov inauguračný príhovor.Najväčšia demonštrácia je naplánovaná deň po inaugurácii. V sobotu majú do Washingtonu namierené účastníci "ženského pochodu". Organizátori požiadali o povolenie pre 200.000 účastníkov. Demonštrovať chcú za práva žien.Istý americký profesor histórie pre televíziu CNN zdôraznil, že protesty neprinesú zmenu, ak po nich nebude nasledovať ďalšia aktivita. Pripomenul, že nemalé protesty sa konali aj počas inaugurácie Richarda Nixona a Georgea W. Busha, no mali len malý dosah.