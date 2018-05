Protest proti premiérovi v demisii Babišovi sa skončil minútou hluku

Na archívnej snímke Andrej Babiš. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 29. mája (TASR) - Niekoľko stoviek odporcov českého premiéra v demisii Andreja Babiša sa v utorok večer zišlo na Staromestskom námestí v centre Prahy. Prítomní tam hlasno protestovali proti vzniku vlády s komunistami a dožadovali sa Babišovho konca a zostavenia normálnej vlády, zhrnul podujatie spravodajský server Novinky.cz.vyzval približne dve stovky demonštrantov jeden z organizátorov protestu Mikuláš Minář.Nespokojní občania mlátením do pokrievok a hrncov, za zvuku ktorého prešli zo Staromestského námestia cez Karlov most až k Úradu vlády, chceli upozorniť na veľkú plánovanú demonštráciu, ktorá sa má uskutočniť 5. mája.Pred Úradom vlády demonštranti pokrikovali heslá ako, "Hanba". Prijatie u Babiša podľa slov organizátorov neočakávajú.Protest následne zakončili minútou hluku pred sídlom premiéra a výzvou, aby sa k nim pridali ľudia aj na veľkú demonštráciu 5. mája.Ako doplnili Novinky, cieľom demonštrácií je podľa organizátorov upozorňovať a neustále pripomínať, že sa v Česku takmer 30 rokov po vzniku republiky a vymanenia sa z komunistického vplyvu rysuje vláda s podporou komunistickej strany. Navyše je podľa nich alarmujúce, že Babiš už viac ako pol roka vládne a robí kľúčové personálne zmeny na ministerstvách i vo vedení štátnych a pološtátnych firiem, a to bez získanej dôvery Poslaneckej snemovne.