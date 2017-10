Protest proti prezidentovi Gnassingbému prilákal tisíce ľudí

Na snímke uprostred prezident Toga Faure Gnassingbé. Foto: Wikipédia - profil Faure Gnassingbé Foto: Wikipédia - profil Faure Gnassingbé

Lomé 5. októbra (TASR) - Tisíce obyvateľov Toga vyšli v stredu opäť do ulíc hlavného mesta Lomé, aby protestovali proti 50 rokov trvajúcemu vládnutiu rodiny Gnassingbéovcov v tejto západoafrickej krajine a požadovali bezodkladné odstúpenie prezidenta Faura Gnassingbého. Informovala o tom agentúra DPA.Niekoľko dní trvajúce masové protesty otriasli Togom aj v septembri, pričom bezpečnostné sily usmrtili 10-ročného chlapca a desiatky ľudí utrpeli zranenia. Parlament vtedy zareagoval návrhom zákona, ktorý by obmedzil funkčné obdobia prezidenta, opozícia však túto iniciatívu bojkotovala.Vládnuca strana tiež navrhla referendum o zmenách v terajšej ústave, nie je ale jasné, kedy by sa malo uskutočniť. Opozícia má zase záujem o návrat k ústave z roku 1992, podľa ktorej mohol prezident odslúžiť len dve funkčné obdobia. Navyše chce, aby takáto zmena platila spätne, čo by donútilo Gnassingbého odstúpiť.Opozícia vyzvala demonštrantov, aby pokračovali v protestoch aj vo štvrtok.Faure Gnassingbé je v Togu pri moci od roku 2005. Prezidentom sa stal po smrti svojho otca Gnassingbého Eyadému, ktorý stál na čele tejto západoafrickej krajiny 38 rokov. Demonštranti vyzývajú na ukončenieNasledujúce prezidentské voľby sú v Togu naplánované na rok 2020.