Protest v Bratislave obmedzi dopravu, upozorňuje polícia

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. mája (TASR) - Bratislavskí policajti v súvislosti so zabezpečením nerušeného priebehu piatkového (4.5.) verejného pochodu spred budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici na Námestie SNP a následného verejného zhromaždenia upozorňujú vodičov na obmedzenia dopravy. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Slamková.priblížila Slamková.Polícia odporúča vodičom, ktorí počas dňa budú parkovať na uvedených miestach, aby si do 16.30 h preparkovali svoje vozidlá na iné miesta, nakoľko to už potom pravdepodobne nebude možné.Dopravu v uvedených úsekoch bude usmerňovať polícia.dodala Slamková.