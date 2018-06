Protestujúci farmári by sa mali o 13.00 h stretnúť s A. Dankom

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 21. júna (TASR) - Zástupcovia protestujúcich farmárov by sa mali vo štvrtok o 13.00 h stretnúť s predsedom Národnej rady SR Andrejom Dankom (SNS).Protestujúci farmári sú v Bratislave od utorka (19.6.) večera. V stredu (20.6.) sa stretli s prezidentom SR Andrejom Kiskom, podvečer mali rokovať so šéfkou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Gabrielou Matečnou (SNS). Rokovanie so šéfkou agrorezortu sa nakoniec neuskutočnilo.