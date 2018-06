Protestujúci farmári majú do Bratislavy doraziť okolo 19.00 h

Protestná jazda farmárov z Michaloviec do Bratislavy za lepšie podmienky v poľnohospodárstve. Na snímke traktory za mestom Košice 18. júna 2018. Foto: TASR - František Iván Foto: TASR - František Iván

Bratislava 19. júna (TASR) – Protestujúci farmári na traktoroch, ktorí v pondelok (18.6.) vyrazili z Michaloviec do Bratislavy a po ceste sa k ním pripojili aj farmári z ďalších miest, majú do hlavného mesta doraziť okolo 19.00 h. Jedna skupina farmárov je momentálne za Nitrou, druhá za Piešťanmi. Stretnúť sa majú o 17.30 h medzi Sencom a Kráľovou pri Senci, odkiaľ vyrazia s policajným sprievodom do Bratislavy na Tyršovo nábrežie.spresnila pre TASR koordinátorka protestnej akcie Lucia Gallová. Ako dlho farmári zotrvajú na Tyršovom nábreží podľa jej slov závisí od politických rokovaní. V Bratislave sa môžu zdržať aj viac dní.uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková. Policajti budú podľa jej slov dopravu usmerňovať podľa vzniknutej dopravno-bezpečnostnej situácie a prijímať opatrenia podľa počtu traktorov i situácie na cestách hlavného mesta.Protestnou jazdou chcú farmári apelovať na urýchlené riešenie ich roky sa vlečúcich problémov, ktoré spísali v Košickej výzve. Z nej považujú za kľúčové vytvorenie špecializovaného vyšetrovacieho tímu, ktorý prešetrí prípady utláčaných farmárov, ďalej zabezpečenie toho, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplácala dotáciu len subjektu, ktorý má k pôde právny vzťah.Za kľúčové považujú tiež vytvorenie korektných a transparentných pravidiel prideľovania pôdy. Počas protestu budú tiež upozorňovať na dôležitosť malých a stredných farmárov.