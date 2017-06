Protesty prokurátora proti nariadeniu o hazarde prerokujú v júni

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) – Protesty prokurátorov by nemali zastaviť doterajší proces, v ktorom Bratislava pristúpila k prijatiu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o zákaze umiestňovania herní v hlavnom meste i celomestskej parkovacej politike. V relácii internetovej spravodajskej televízie Tablet.TV Hlavné Mesto sa v tomto duchu vyjadril primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.O protestoch prokurátora budú poslanci rokovať na júnovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (29.6.). Nesrovnal v tejto súvislosti pripomenul, že protest prokurátora je vyjadrením právneho názoru a poslanci mu môžu, ale nemusia vyhovieť. V prípade protestu VZN o zákaze hazardu primátor priznal, že je prekvapený tým, ako prokuratúra". "Pevne však verím, že poslanci nebudú ignorovať vôľu, ktorú vyjadrilo 136.000 Bratislavčanov," uviedol. Ako predkladateľ tohto bodu na rokovaní navrhne protestu nevyhovieť.Námietky prokurátora by nemali zastaviť ani realizáciu parkovacej politiky. Primátor nevidí problém, aby niektoré pripomienky neboli akceptované, poukázal však i na to, že jedna z výčitiek súvisí so samotnou podmienkou uvedenia parkovacej politiky do praxe a tou je zmena štatútu. Sám nechápe, prečo zmenu ešte poslanci neschválil.Kriticky sa vyjadril i k myšlienke, iniciovanej poslancom Jánom Hrčkom, aby sa s parkovaním zároveň riešila i zmena v systéme prerozdeľovania financií pre mestské časti, pretože podľa Hrčku súčasný systém niektoré znevýhodňuje.uviedol Nesrovnal. "povedal primátor.Pripomenul taktiež, že systém prerozdeľovania financií medzi mestskými časťami je na rozhodnutí a dohode starostov.položil rečnícku otázku. Ak by sa však mali potvrdiť neoficiálne informácie, že starostovia chcú predložiť mestským poslancom návrh na zmenu, ktorá by sa týkala solidarity (finančná pomoc siedmim najmenším mestským častiam) a tá by podľa tohto návrhu mala prejsť zo štyroch najväčších mestských častí (Petržalka, Nové Mesto, Staré Mesto, Ružinov) na hlavné mesto, Nesrovnal hovorí o neakceptovateľnom návrhu.zdôraznil primátor.