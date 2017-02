Protesty proti polícii na predmestí Paríža vyústili do násilností

Demonštranti prechádzajú okolo rozbitého auta po akcii v Bobigny, predmestie Paríža, 11.2.2017. Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 12. februára (TASR) - Pokojná demonštrácia proti policajnej brutalite eskalovala v sobotu na parížskom predmestí Bobigny do násilností. Demonštranti tu zapaľovali vozidlá a spôsobovali výtržnosti.Približne 2000 ľudí sa zišlo v Bobigny, aby žiadalo spravodlivosť pre 22-ročného černocha, ktorého minulý týždeň zatkla polícia a jeden z policajtov ho pritom údajne znásilnil obuškom.Mladý muž by mal byť stále hospitalizovaný v nemocnici.Polícia uviedla, že niekoľko stoviek výtržníkov narušilo pokojnú demonštráciu, útočilo na policajtov, okolité budovy a zapaľovalo odpadkové koše. Vozidlo francúzskeho rádia RTL sa taktiež ocitlo v plameňoch.Podobné protesty vypukli minulý týždeň aj v ďalších predmestiach Paríža a rozšírili sa i do okolitých miest.Z použitia neprimeranej sily pri kontrole totožnosti mladíka boli obvinení štyria policajti, ktorých zároveň dočasne postavili mimo služby. K incidentu došlo 2. februára v meste Aulnay-sous-Bois v severovýchodnej časti metropolitnej oblasti Paríža.Jeden z policajtov mladého muža údajne znásilnil obuškom, zvyšní traja sú obvinení z jeho napadnutia.