Protesty proti summitu G20 v Hamburgu poznačuje násilie už od rána

Na snímke nemeckí policajti zasahujú počas demonštrácie odporcov proti summitu predstaviteľov krajín skupiny G20 v nemeckom Hamburgu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hamburg 7. júla (TASR) - Krátko pred začiatkom summitu skupiny G20 v Hamburgu sa dnes ráno zišli na viacerých miestach tohto severonemeckého mesta stovky demonštrantov. Hlásené sú už prvé potýčky s políciou, útoky na jej príslušníkov i podpaľovanie áut, informuje agentúra DPA.V centre Hamburgu blokovali od rána protestujúci viaceré križovatky. Polícia ich vyzvala, aby pokojne odišli. V mestskom obvode Altona zaútočili výtržníci na stanicu spolkovej polície a pri tamojšej železničnej stanici poškodili viaceré policajné vozidlá. Policajti tam podľa oznámenia zasahovali proti násilníkom zápalnými fľašami. Obyvateľov vyzvali, aby sa tomuto miestu vyhýbali.Na niekoľkých miestach Hamburgu sa medzitým zhromaždili demonštranti, ktorých zámerom je narušiť summit G20 a preniknúť do najprísnejšie stráženej bezpečnostnej zóny, kde sa bude stretávať dvadsiatka svetových lídrov.Pri osobnom prístave začalo svoj pochod vyše 1000 ľudí oblečených v bielom a fialovom, mnohí skandovali: "Vypadnite, vypadnite!" Policajti podľa svedkov zasiahli proti účastníkom obuškami. K zrážkam s políciou došlo aj v oblasti dopravného uzla Berliner Tor, kde demonštrovalo viac ako 200 ľudí.uviedla skupina Block G20 - Colour the red zone (Zablokujte G20 - Zafarbite červenú zónu).citovala ju DPA.Už vo štvrtok večer sa približne 12.000 demonštrantov zúčastnilo na násilnosťami poznačenom proteste proti summitu G20, ktorý sa konal pod mottom Vitajte v pekle (Welcome to Hell). Desiatky policajtov utrpeli zranenia, keď ich skupina demonštrantov napadla fľašami, petardami a inými predmetmi, pokým výtržníci na rôznych miestach rozbíjali výklady.Na hlavnom protestnom podujatí v sobotu očakávajú organizátori 100.000 ľudí.Neočakávaným účastníkom protestov bude cez víkend aj starosta New Yorku Bill De Blasio, oznámil v noci nadnes jeho hovorca. Podľa organizátorov protestu nazvaného Hamburg zeigt Haltung (Hamburg ukazuje postoj) bude hlavným rečníkom na sobotňajšom zhromaždení za ľudské práva a demokraciu.De Blasio patrí k ostrým kritikom prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorého odsúdil za odstúpenie od parížskej klimatickej dohody. Práve táto téma bude jednou z hlavným kontroverzných otázok, ktorým sa podľa očakávaní budú venovať politickí lídri na summite.