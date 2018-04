Protesty proti vláde po výzve opozičného lídra v Arménsku pokračujú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jerevan 29. apríla (TASR) - Pred hlasovaním o novom premiérovi Arménska, plánovanom na budúci utorok, pokračovala opozícia v kaukazskej krajine cez víkend v protestoch s požiadavkou na zmenu vlády.povedal opozičný líder Nikol Pašinjan v nedeľu v metropole Jerevan. Svojich stúpencov vyzval, aby blokovali ulice a prišli na zhromaždenie na Námestí republiky. Početní študenti jeho apel vypočuli a uzavreli ulice v centre mesta, informovala agentúra DPA.Pašinjan v uplynulých dvoch týždňoch viedol masové protesty proti Seržovi Sarkisjanovi, ktorého po desiatich rokoch vo funkcii arménskeho prezidenta parlament zvolil do úradu predsedu vlády, ktorého právomoci boli predtým posilnené. Po niekoľkých dňoch pod tlakom protestov podal demisiu.V utorok budú poslanci hlasovať o jeho nástupcovi. Zatiaľ jediným kandidátom je líder opozície Pašinjan, nie je však jasné, či ho podporia aj členovia vládnej Republikánskej strany Arménska, ktorá má v parlamente väčšinu.Republikánska strana v sobotu oznámila, že do voľby premiéra nenominuje vlastného kandidáta. Hovorca strany to odôvodnil snahouAgentúra AP, ktorá ho citovala, však dodáva, že jednotliví členovia strany by sa zrejme o funkciu premiéra uchádzať mohli.