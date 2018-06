Protesty v Jordánsku napriek odstúpeniu premiéra Mulkího pokračujú

Hání Mulkí, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ammán 5. júna (TASR) - Protivládne protesty v Jordánsku pokračujú i napriek odstúpeniu premiéra Háního Mulkího, ktorý presadzoval a riadil úsporné opatrenia v krajine.Niekoľko tisíc Jordáncov pochodovalo v noci na utorok k úradu odchádzajúceho premiéra a požadovalo, aby vláda stiahla navrhované zvyšovanie daní, ktoré podľa kritikov negatívne zasiahne najmä chudobných a strednú vrstvu.Poriadková polícia sa dostala do potýčok s niektorými pochodujúcimi demonštrantmi a snažila sa ich nepustiť bližšie k budove, ale piaty pouličný protest počas piatich dní bol inak prevažne pokojný.Mulkí podal demisiu v pondelok a tento krok bol zameraný na zmiernenie rozhorčenia verejnosti nad ekonomickou politikou Ammánu; najväčšie protesty v krajine za posledné roky sa snaží zvládnuť aj jordánsky kráľ Abdalláh II. a pokúša sa nájsť východisko zo situácie.Panovník, ktorý má pri politických rozhodnutiach konečné slovo, prisľúbil zmenu, ale nepredstavil ešte žiadne podrobnosti o prípadných reformách, informovala tlačová agentúra AP.Série protestov proti zvyšovaniu cien a daní sa konajú v Jordánsku od januára - vláda sa totiž pokúša znížiť rozpočtový schodok pomocou opatrení zameraných na zvýšenie štátnych príjmov, napísala agentúra DPA.Ekonomiku Jordánska - krajiny s desiatimi miliónmi obyvateľov, ktorá do veľkej miery závisí od pomoci - v posledných rokoch nepriaznivo postihuje prílev utečencov zapríčinený konfliktami v susedných štátoch, čo vyúsťuje do vyššej nezamestnanosti.