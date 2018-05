Proti ČR v bránke s Čiliakom, Nečas: Má výborné reflexy a pohyb

Na snímke brankár Marek Čiliak. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Kodaň 4. mája (TASR) - Ako prvý sa na hokejových majstrovstvách sveta postaví do slovenskej bránky Marek Čiliak. V sobotňajšom derby proti Čechom zároveň zažije svoju premiéru na svetových šampionátoch.Dvadsaťosemročný brankár mal v uplynulej klubovej sezóne vynikajúcu fazónu a s Kometou Brno získal český extraligový titul. V 14 dueloch play off mal pozoruhodné štatistiky - priemer iba 1,83 inkasovaných gólov a až 93,5-percentnú úspešnosť. Síce nastúpil iba v jedinom zápase záverečnej prípravy, no Slovákov v ňom priviedol k triumfu nad Francúzskom 4:0 a tréneri mu dali dôveru aj na MS.povedal Čiliak.Na piatkovom popoludňajšom tréningu si s realizačným tímom prebrali aj taktiku na najbližšieho súpera:V sobotu proti nemu nastúpi aj jeden spoluhráč z Brna - Martin Nečas.povedal pre TASR Nečas.Len devätnásťročný útočník tiež absolvuje premiéru na MS.dodal Nečas.