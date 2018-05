Proti Holandsku začne v bráne Dúbravka, Kozák: Nesmieme hrať naivne

Na snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák reční počas tlačovej konferencie pred štvrtkovým prípravným zápasom proti Holandsku. V Senci 30. mája 2018. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Základná zostava SR v prípravnom stretnutí s Holandskom:



Dúbravka - Pekarík, Škriniar, Hubočan, Mazáň - Kucka, Lobotka, Hamšík - Mak, Nemec, Rusnák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Senec 30. mája (TASR) - Martin Dúbravka bude v bránke slovenskej futbalovej reprezentácie vo štvrtkovom domácom prípravnom stretnutí s Holandskom (Trnava, 20.45 h). Obrana nastúpi v zložení Peter Pekarík, Milan Škriniar, Tomáš Hubočan a Róbert Mazáň, v strede poľa budú hrať Juraj Kucka, Stanislav Lobotka, Marek Hamšík a vpredu Róbert Mak, Adam Nemec a Albert Rusnák.Tréner Ján Kozák prezradil otváraciu jedenástku na stredajšej predzápasovej tlačovej konferencii:Slováci odohrajú prvý zápas v tomto roku v domácom prostredí. V príprave naň si pozreli tiež marcový prípravný duel, v ktorom ich najbližší súper zdolal úradujúcich majstrov Európy z Portugalska 3:0:Holandsko sa síce nekvalifikovalo na svetový šampionát do Ruska ani na majstrovstvá Európy 2016, no podľa Kozáka je stále silný protivník.dodal Kozák. Jeho náprotivok Ronald Koeman pôvodne do Trnavy nominoval 23 futbalistov, Holanďania však stihli dopísať aj finalistov Ligy majstrov z FC Liverpool: stopéra a kapitána Virgila van Dijka, ako aj stredopoliara Georginia Wijnalduma.Do stredajšieho predpoludnia sa predalo 13.604 vstupeniek, v predaji budú v pokladniach na Športovej ulici v Trnave aj v deň stretnutia od 18.45 h do 21.15 h.