Proti jesennej únave pomôžu aj pohyb, bielkoviny a tmavá čokoláda

Bratislava 4. októbra (TASR) – Jesennú únavu považujú odborníci za reálny fenomén, ktorý postihuje stále viac ľudí. Prejavuje sa podľa nich vyčerpanosťou, nedostatkom energie či dlhodobým pocitom zhoršenej nálady či dokonca smútku. Experti odporúčajú riešenia, ktorými možno jesennej únave čeliť.Prvým z nich je správny pitný režim. Telo podľa odborníkov signalizuje nedostatok tekutín v podobe bolesti hlavy, únavy i tráviacich ťažkostí. Pravidelný pitný režim pomáha metabolizmu, má priaznivý účinok na stav pokožky, činnosť mozgu a môže pomôcť aj pri častej únave počas sychravých dní.priblížil ďalší tip na boj proti jesennej únave fitnes tréner Edo Polakovič. Ľudia, ktorí sa necítia na beh či príliš náročné aktivity, sa podľa jeho slov do nich nemusia nútiť.dodal.Wellness a spa procedúry sú podľa expertov ďalšou možnosťou, ako sa dostať do fyzickej aj duševnej pohody. Napríklad saunovanie telo zahreje a zrelaxuje. Potenie pomáha eliminovať toxíny, teplo napomáha regenerácii a bojuje proti vírusom. Blahodarný účinok majú tiež aromatické kúpele s esenciálnymi olejmi.Správne zloženie stravy môže podľa odborníkov tiež prispieť k eliminácii jesennej únavy. Popri obmedzovaní cukrov a tukov by ľudia nemali zabúdať na bielkoviny, ktoré sú "kľúčom" k energii.hovorí gastroenterológ Peter Minárik. Dostatok proteínov obsahuje napríklad obohatený jogurt alebo cottage cheese so semiačkami zo slnečnice, tekvice a goji.Počas jesene môže ľudskému organizmu chýbať tzv. hormón šťastia – serotonín. Odborníci radia podporiť jeho produkciu konzumáciou tmavej čokolády s minimálne 70-percentným obsahom kakaa, ktorá obsahuje aj množstvo antioxidantov. Pozitívne vplývajú na kardiovaskulárny systém a podporujú prirodzený obranný mechanizmus ľudského organizmu.