Proti kybernetickým útokom sa možno poistiť, len to však nestačí

Bratislava 8. júla (TASR) - Poistenie proti kybernetickým útokom má zmysel, keďže útoky ohrozujú dôležité vládne inštitúcie, nadnárodné organizácie i veľké firmy. Odborníci však zdôrazňujú, že firmy samotné by nemali zabúdať na povinnosť zabezpečiť si bezpečnosť vlastných systémov.povedal pre TASR odborník na informačnú bezpečnosť z Univerzity Cyrila a Metoda v Trnave Ladislav Huraj.Prorektor pre informačné technológie Univerzity Komenského Daniel Olejár sa s ním súhlasí.uviedol pre TASR Olejár.Riziko kybernetických útokov je jedinečné, lebo často ohrozuje nehmotné aktíva spoločností. Incidenty, ktoré poistenie proti kybernetickým útokom pokrýva, sa síce nevyskytnú často, ale predstavujú veľké finančné straty či možné ujmy na ľudskom zdraví. Takýto typ poistenia by podľa odborníkov mal kryť riziko úniku údajov a služieb, ktoré by boli narušené hackerským útokom. Ide napríklad o poškodenie programov, nefunkčnosť siete a nemožnosť podnikania ako jej dôsledok či riziko straty duševného vlastníctva. „myslí si Huraj. Poisťovne môžu od spoločnosti vyžadovať, aby pred poistením vykonala bezpečnostný audit a preukázala, že už aktívne chráni vlastný systém.Slovensko nateraz nie je v centre hackerských útokov, no čelí rovnakým hrozbám ako iné krajiny, napríklad phishingu, rôznym typom škodlivých kódov, spamov, ale aj botnetov a s nimi súvisiacimi DDoS útokmi a prienikom do systémov.dodal Olejár.