Proti premiestneniu pamätníka iniciovali Trnavčania petíciu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jozef Poliak Foto: TASR - Jozef Poliak

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava 9. mája (TASR) – Trnavská radnica pripravuje premiestnenie Pamätníka osloboditeľov vo vyústení pešej zóny, nakoľko stojí na nestabilnom podloží a je v havarijnom stave. Občania mesta, združení predovšetkým pri Oblastnom výbore Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (OVSZPB) iniciovali petíciu za jeho ponechanie na mieste, kde stojí od roku 1957. Nahradil vtedy pomník M. R. Štefánika, odstránený z ideologických dôvodov. Radnica chce celé námestie aj so Štefánikom vrátiť do podoby projektu z obdobia rannej moderny v dvadsiatych až tridsiatych rokoch 20. storočia. Niektorým Trnavčanom sa úmysel pomníkovej rošády nepáči.Petíciu podľa predsedu OVSZPB Jozefa Petráša podpisujú nielen ľudia z Trnavy, ale aj z regiónu i iných miest Slovenska.uviedol Petráš. Petíciou trvajú na rekonštrukcii a zachovaní pamätníka.Radnica dôvodí veľmi zlým technických stavom, pomník je nešťastne umiestnený na premostenie umelého brehu riečky Trnávka. Podľa Petráša však klamú a zavádzajú verejnosť. Hovorca mesta Pavol Tomašovič uviedol, že vedenie mesta pred krátkym časom prezentovalo projekt premiestnenia pamätníka na Študentskú ulicu poslaneckému zboru, ktorý prijal argumenty a stotožnil sa s myšlienkou.povedal Tomašovič pre TASR. Dodal, že mestu nezostáva nič iné, ako rešpektovať odborné posudky, uvádzajúce, že vzhľadom na nestabilitu podložia došlo k posunu pamätníka, a to až o desať centimetrov a staticky je v havarijnom stave.dodal hovorca. Petráš oponuje, že posudky si mesto objednalo na nutnosť preloženia pamätníka.kritizuje Petráš. Priznal však, že pamätník nie je v dobrom stave a že predchádzajúce vedenia mesta ho i jeho okolie zanedbávali.Akúkoľvek účelovosť Tomašovič odmieta. Pri rozhodovaní vychádzala radnica výlučne z expertíznych stanovísk a nevyhnutnosti odborného zásahu vo vzťahu k pamätníku. Nové umiestnenie preň vyšlo z konzultácií s krajským pamiatkovým úradom, ide o posledný ostrovček zelene na Študentskej ulici. Táto ulica vznikala v rovnakom období ako pamätník a je slohovo bližšia ako objekty súčasného umiestnenia. Projekt prestavby Námestia SNP v Trnave by sa mal realizovať pravdepodobne až v budúcom roku, dovtedy sa uskutoční výber realizátora prác.