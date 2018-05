Proti Rusom sa do bránky postaví Čiliak, Jaroša trápi viróza

Marek Čiliak, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Predpokladané zostavy:

Kodaň 14. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti odštartujú pondelňajší zápas o 16.15 h proti Rusku v bránke s Marekom Čiliakom. V poli by mala nastúpiť rovnaká zostava ako proti Švédom, otázny však je štart obrancu Christiána Jaroša, ktorého trápi viróza.povedal asistent trénera Vladimír Országh.Po nedeľňajších zápasoch je jasné, že z kodanskej A-skupiny postúpia do štvrťfinále Švédsko, Rusko a Česko. O poslednú miestenku bojujú Slováci ešte so Švajčiarmi a teoreticky aj s Francúzmi, tí však už majú len veľmi malú šancu. Štvrtí Helvéti majú na konte o bod viac ako Ramsayho zverenci a ak vo svojom poslednom zápase zdolajú v riadnom čase Francúzov, Slováci budú potrebovať na postup trojbodový triumf nad Bieloruskom a aspoň dva body proti Rusom, alebo naopak.Potreba bodovať proti nabitej zostave zbornej dostáva hráčov pod tlak, no veria, že ak podajú výkon ako v druhej polovici zápasu so Švédmi, môžu uspieť.dodal Országh.Čiliak – Čajkovský, Sekera, Graňák, Ďaloga, Jaroš (?), Fehérváry, Grman, Jánošík – Nagy, Krištof, Jurčo – Haščák, Hovorka, Bakoš – Bondra, Buc, Svitana – Cingel, Marcinko, KudrnaKošečkin/Šesťorkin – Gavrikov, Kiselevič, Zajcev, Nesterov, Jakovlev, Bereglazov, Trjamkin – Kaprizov, Dacjuk, Gusev – Bučnevič, Anisimov, Grigorenko – Dadonov, Andronov, Mamin – Kablukov, Michejev, Šalunov – Barabanov