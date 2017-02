Proti Trumpovým opatreniam demonštrovali v Londýne, Berlíne i Paríži

Ľudia protestujú s transparentmi počas demonštrácie proti imigračnému výnosu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa v Londýne 4. februára 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Paríž/Londýn 4. februára (TASR) - Niekoľko tisíc ľudí dnes v Londýne protestovalo proti nariadeniu amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý na prechodné obdobie uzavrel hranice USA pre migrantov a občanov vybraných moslimských krajín. Demonštrácie proti Trumpovi sa dnes konali aj v Paríži a Berlíne.Účastníci demonštrácie v Londýne odsúdili Trumpa a obvinili ho z porušovania práv moslimov, Mexičanov, Palestínčanov. Ich cieľom, ako mnohí z účastníkov uvádzali, bolo zjednotiť sa ako krajina a "postaviť sa bigotnému rasistovi, ktorý nenávidí ženy".Kritizovali aj britskú premiérku Theresu Mayovú za jej "spojenectvo" s novým americkým prezidentom, ktorého pozvala na návštevu Británie.varoval Chris Nineham, viceprezident organizácie Stop the War Coalition.Internetovú petíciu proti Trumpovej štátnej návšteve v Británii podpísalo medzičasom viac ako 1,8 milióna ľudí. Žiadajú, aby sa oficiálna návšteva zmenila na pracovnú, čo by v praxi v súlade s protokolárnymi zvyklosťami znamenalo, že kráľovná Alžbeta II. by Trumpa nemusela prijať.Vzhľadom na to, že petíciu podpísalo viac ako 100.000, musí sa ňou zaoberať aj britský parlament. Stane sa tak 20. februára, keď však poslanci budú debatovať aj o petícii, ktorú spustili prívrženci Trumpovej oficiálnej návštevy v Británii. Túto výzvu podpísalo vyše 300.000 ľudí.Medzičasom dnes americké úrady zvrátili zrušenie víz pre cudzincov. Tento krok prišiel po tom, ako federálny sudca v piatok dočasne zablokoval exekutívny príkaz prezidenta Donalda Trumpa o imigrácii.Trump zaviedol minulý týždeň dekrét, ktorým na 90 dní zakázal vstup do USA občanom siedmich štátov. Ide o Irak, Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán. Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov i počtov prijímaných osôb.Trump zavedenie tohto opatrenia obhajoval tým, že je potrebné na ochranu Spojených štátov pred islamskými militantmi. Ľudskoprávne organizácie to však odsúdili a označili za diskriminačné.